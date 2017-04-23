В Париже на площади Бастилии начался марш протеста

На площади Бастилии в центре Парижа начался марш протеста после объявления первых результатов президентских выборов, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.
Движение на площади полностью перекрыто.
На площади собрались уже несколько сотен граждан, в толпе зажгли файер.
Ранее сообщалось, что на выборах президента Франции лидируют бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон и лидер ”Национального фронта” Марин Ле Пен.
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