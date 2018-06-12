12.06.2018, 19:58

В Париже мужчина захватил заложников и потребовал связаться с посольством Ирана

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NEWSru.com
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В Париже мужчина захватил заложников и потребовал связаться с посольством Ирана
Foto: Eric Feferberg, AFP

На улице Петит-Экури в 10-м округе Парижа мужчина захватил в заложники двух человек. Очевидцы и местные жители вызвали полицию к месту происшествия около 15:50 вторника по местному времени, сообщает Le Monde.

Полиция подтвердила в Twitter информацию о захвате заложников в 10-м округе. Стражи порядка призвали не распространять ложную информацию о случившемся.

По данным Le Parisien, захватчик потребовал связаться с посольством Ирана. Злоумышленник сообщил, что вооружен бомбой и пистолетом.

При этом издание указывает, что в заложниках находятся трое человек. Среди них — беременная женщина. Один из заложников находится в тяжелом состоянии. С захватчиком ведутся переговоры.

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