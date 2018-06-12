В Париже мужчина захватил заложников и потребовал связаться с посольством Ирана

На улице Петит-Экури в 10-м округе Парижа мужчина захватил в заложники двух человек. Очевидцы и местные жители вызвали полицию к месту происшествия около 15:50 вторника по местному времени, сообщает Le Monde.
Полиция подтвердила в Twitter информацию о захвате заложников в 10-м округе. Стражи порядка призвали не распространять ложную информацию о случившемся.
По данным Le Parisien, захватчик потребовал связаться с посольством Ирана. Злоумышленник сообщил, что вооружен бомбой и пистолетом.
При этом издание указывает, что в заложниках находятся трое человек. Среди них — беременная женщина. Один из заложников находится в тяжелом состоянии. С захватчиком ведутся переговоры.