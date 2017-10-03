В Париже арестованы пять человек, заложившие бомбу и газовые баллоны в престижном районе

Французские жандармы задержали в ночь на вторник, 3 октября, пять человек, подозреваемых в подготовке теракта. По крайней мере один из арестованных находился под наблюдением как "радикализованное лицо". В жилом доме в престижном 16-м округе французской столицы найдена самодельная бомба, подключенная к двум газовым баллонам.

"Один из задержанных значился в файле FSPRT, что означает радикализацию", — приводит Le Parisien слова министра внутренних дел Франции Жерара Коломба. Глава ведомства уточнил, что этот статус означает, что подверженный радикальным идеям человек мог влиять на своих друзей.

Газовые баллоны, уточняет газета, были обнаружены в холле и у входа в жилой дом. Пока неизвестно, почему предполагаемые террористы выбрали дом в 16-м округе для атаки. "Возможно, они хотели взорвать здание в шикарном районе в знак того, что никто не находится в безопасности, что это может произойти где угодно во Франции", — предположил Коломб.

Подозреваемые были арестованы в двух городах и одной деревне на севере Франции. Полицейским удалось их обнаружить благодаря отпечатку пальцев, оставленному на одном из баллонов. Инцидент расследуют как действие террористической организации и попытку теракта.

France24 уточняет, что самодельное взрывное устройство было оснащено мобильным телефоном, через который бомбу должны были привести в действие. На подозрительные баллоны обратил внимание бдительный местный житель.

Отметим, во вторник, 3 октября, Национальному собранию Франции предстоит проголосовать за новый антитеррористический законопроект, который предполагает отмену действующего в стране чрезвычайного положения. Антитеррористический режим был введен во Франции после серии терактов ноября 2015 года и несколько раз продлевался.

Новый законопроект должен предоставить стражам порядка более широкие полномочия, в частности наделить их правом обыскивать и помещать подозреваемых под домашний арест без решения суда.

Голосованию предшествовала атака в Марселе, где неизвестный набросился с ножом на прохожих и убил двух человек. Нападавшего нейтрализовал военный патруль, который находился на территории вокзала согласно закону о чрезвычайном положении. Французским жандармам пока не удалось определить личность нападавшего, однако известно, что он неоднократно задерживался за уголовные преступления и каждый раз предъявлял новые документы. В последний раз он вышел на свободу за два дня до атаки в Марселе.