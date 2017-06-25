В Пакистане в результате возгорания бензовоза погибли более 120 человек

Жертвами трагедии близ города Бахавалпур стали местные жители, которые набирали в канистры топливо из опрокинувшегося бензовоза.

В пакистанской провинции Пенджаб в результате возгорания автоцистерны с топливом и последовавшего за ним взрыва погибли 123 человека. Еще свыше 100 человек пострадали и доставлены в больницы, многие из них получили тяжелейшие ожоги, сообщил представитель местных властей в воскресенье, 25 июня.

Трагедия произошла на национальной скоростной трассе близ города Бахавалпур. Как указывают местные СМИ, местные жители, собравшиеся у места аварии, набирали в канистры топливо из опрокинувшегося бензовоза.

По свидетельствам очевидцев, несколько человек курили вблизи разлившегося горючего, что могло вызвать возгорание. Пламя охватило десятки транспортных средств, включая 75 мотоциклов и четыре автомобиля, пишет агентство dpa.