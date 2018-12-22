В ответах Путина на большой пресс-конференции насчитали 23 ошибки. Сайт Кремля поправил самые дикие

Еще в одном случае Путин заявил: "У нас объемы авиационных перевозок за границу выросли на 46 процентов, а внутренних авиаперевозок — на 20 с лишним процентов". Если брать число перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями, то, по данным Росавиации, в целом за январь-октябрь 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года оно выросло на 10,4%, а на международных маршрутах — на 10,9%. Внутренние авиаперевозки выросли за этот же период на 10%, а рост числа авиаперевозок за границу через Москву зарубежными компаниями в январе-октябре 2018-го составил 4,2%, сообщается в статье.

В числе ошибок и искажений примечательны высказывания Путина про Керченский пролив и "режим Азовского моря". Путин заявил: "У нас есть договор от 2003-го, по-моему, года…. Он говорит о том, что прибрежная зона в пять километров, не как обычно в мире по Международному морскому праву в 12 морских миль, а именно пять километров от берега, — это территориальные воды государства, в данном случае России или Украины, а все остальное — общее море".

В тексте договора от 24 декабря 2003 года между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива не содержится никаких статей про территориальные воды шириной в 5 км, в статье 1 лишь указано: "Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами". Однако соглашение о разграничении моря линией госграницы так и не было подписано, отмечает издание.

Также привлекли внимания слова Путина о частных военных компаниях (ЧВК). "Теперь по поводу "Вагнера" и того, что люди делают, — сказал президент. — Все должны оставаться в рамках закона, все. Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек".

Однако деятельность ЧВК не относится к частной охранной деятельности, которая регулируется законом "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и не предусматривает участия в боевых действиях, подчеркивает издание, полагая, что деятельность ЧВК по всем признакам можно квалифицировать по статье 359 ("Наемничество") УК РФ.