"В отставку!", "Убийцы!": Жители Кемерово на митинге потребовали правды о пожаре, им предложили посетить морг

Вот смотрите ,что у нас .. .#https://www.youtube.com/watch?v=qWqlAUukT18 (ссылка на прямой эфир)#зимняявишнякемерово зимняявишнякемерово #дети #кемерово #кузбасс #россия #25032017



A post shared by Лариса (@lara_lkud) on Mar 26, 2018 at 7:56pm PDT