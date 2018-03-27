"В отставку!", "Убийцы!": Жители Кемерово на митинге потребовали правды о пожаре, им предложили посетить морг

Жители Кемерово, где при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, во вторник, 27 марта, вышли на митинг к зданию областной администрации на площадь Советов.

Митингующие потребовали от властей рассказать правду о трагедии, опубликовать полные списки погибших и пострадавших. Многие не верят в официально обнародованное число жертв. Люди также просят ответить на вопрос, почему спасателям не удалось спасти так много людей, передает "Интерфакс".

По данным "Тайга.инфо", митингующие потребовали отставки мэра города Ильи Середюка и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Во вторник в обладминистрации прошло совещание с участием президента РФ Владимира Путина, который сегодня прилетел в Кемерово, чтобы почтить память погибших и лично проконтролировать ход расследования трагедии. Перед митингующими глава государства не появился.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сначала на площади Советов собралось около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Официальных данных о числе пришедших к зданию обладминистрации пока нет. Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали.

По сведениям "Тайга.инфо", на площадь Советов вышли около 1,5 тыс. человек. Кемеровский паблик в Instagram Kuzbass_news сообщает о 4 тыс. участников.

Участники акции скандировали "В отставку!" и "Правду!". К участникам митинга вышел мэр Илья Середюк, которого тоже встретили криками "В отставку!". Он предложил протестующим самим посетить морг, чтобы удостовериться в количестве жертв.

Позже к митингующим вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Как передает корреспондент "Медузы", толпа встретила его криками "Правду!", "В отставку!", "Убийцы!".

От Цивилева потребовали сообщить число погибших. По словам чиновника, погибли 64 человека. "Это кто заявились. Нашли тел пока только 56", — пояснил Цивилев. В ответ на утверждения, что только 700 человек из 1,5 тыс. посетителей ТЦ вывели, вице-губернатор уточнил, что речь идет только о сотрудниках МЧС, другие службы вывели остальных. Участники митинга не поверили и начали кричать в ответ: "Ложь!" Цивилев объяснил, что речь идет о халатности и человеческом факторе. "Торговый центр не был оборудован средствами пожаротушения", — отметил он.

Как сообщает корреспондент "Медузы", митингующие договорились самостоятельно подсчитать число жертв пожара в торговом центре — жители будут присылать данные о погибших на общий электронный адрес.

Потом митингующие стали настаивать, чтобы на площади появился президент и ответил на их вопросы. "Путина, Путина!" — скандировала толпа. "Почему нам отвечают пешки власти, почему ферзь и король в тепле? Пусть сюда приходит, встает и отвечает", — спрашивал мужчина из толпы, слова которого приводило издание "Тайга.инфо".

Также стало известно, что группа активистов вместе с мэром Ильей Середюком отправилась в морг, чтобы проверить, сколько там тел на самом деле. Сотрудники морга пустили инициативную группу граждан, чтобы они посчитали общее число погибших на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил активист Игорь Востриков на митинге. "Людей пустили в морг, им никто не мешает", — сказал Востриков. Он также предложил людям, потерявшим родных на пожаре, составить свой список погибших, чтобы установить точное количество жертв.

Игорь Востриков, потерявший в пожаре в "Зимней вишне" всю семью, выполнял на митинге роль модератора. Как отмечает "Интерфакс", местные власти организовали подвоз на площадь Советов аудиотехники, чтобы выступающих было хорошо слышно.

Утром во вторник в Кемерово прибыл Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у сгоревшего ТЦ, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Затем президент провел совещание по расследованию трагедии и навестил пострадавших в больнице. После этого глава государства улетел в Москву.

Тем временем силовики наращивают группировку на площади Советов в Кемерово, где проходит стихийный митинг, посвященный пожару в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Так, к площади подъехало шесть автобусов с сотрудниками ОМОНа, пять автомобилей скорой помощи. Позже к площади подъехали еще два автобуса с полицейскими, шесть микроавтобусов и около десятка легковых автомобилей.

Сотрудники Росгвардии выстроились в несколько рядов у входа в здание обладминистрации.

По официальным данным, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали, 12 из них остаются в больницах. В соцсетях активно распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек. СК опровергают эту информацию.