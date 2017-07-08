В отеле Гамбурга началась встреча Путина, Меркель и Макрона на полях G20

В отеле ”Атлантик” в Гамбурге началась встреча на полях G20 президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.



Сообщается, что встреча проходит за рабочим завтраком.

Ожидается, что стороны обсудят актуальные проблемы саммита и вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах встречи Путина и президента США Дональда Трампа на G20.