08.07.2017, 11:29

В отеле Гамбурга началась встреча Путина, Меркель и Макрона на полях G20


Gazeta.ru
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Merkel ja Macron
Merkel ja MacronFoto: Kay Nietfeld, AP

В отеле ”Атлантик” в Гамбурге началась встреча на полях G20 президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.


Сообщается, что встреча проходит за рабочим завтраком.

Ожидается, что стороны обсудят актуальные проблемы саммита и вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах встречи Путина и президента США Дональда Трампа на G20.

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