В Осло и Стокгольме наградили лауреатов Нобелевских премий 2018 года

Лауреатами Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за их открытия в терапии рака. Премия в области физики была присуждена ученым Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада) за их "революционные открытия в области лазерной физики".

В области химии награда была присуждена ученым Фрэнсис Арнольд (США) "за направленную эволюцию ферментов", а также Джорджу Смиту (США) и Грегори Винтеру (Великобритания) "за фаговое отображение пептидов и антител". Лауреатами Премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за работу в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата.

В Осло в присутствии короля Норвегии Харальда V и членов королевской семьи наградили лауреатов Нобелевской премии мира этого года, которую присудили хирургу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад.

В ходе выступления на церемонии Мурад призвала к миру, свободе, равенству и борьбе за права человека. "Давайте скажем: нет — насилию, да — миру, нет — рабству, да — свободе, нет — расовой дискриминации, да — равенству и правам человека для всех", — заявила она.

Надя Мурад выразила надежду на то, что "мир будет общими усилиями защищать от преследования женщин, детей и национальные меньшинства".

В свою очередь Денис Муквеге призвал предпринимать конкретные действия, а не останавливаться на одних словесных обещаниях.

"Нобелевская премия мира, которая вручена нам сегодня, будет иметь ценность только в том случае, если она приведет к конкретным изменениям жизни жертв сексуального насилия по всему мире и восстановлению мира во всех странах", — отметил лауреат этого года. Видеозапись выступления лауреатов размещена на сайте Нобелевской премии.

Премия мира за 2018 год присуждена Мурад и Муквеге за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

Муквеге, называемый еще "доктор чудо", более всего известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

Надя Мурад родилась в 1993 году, активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. Она представительница народа курдов-езидов — этнического меньшинства, проживающего на севере Ирака. В 2014 году она пострадала от преследований езидов со стороны запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.

Наряду с другими Нобелевскими премиями, премия мира вручается в годовщину смерти химика Альфреда Нобеля, скончавшегося 10 декабря 1896 года. Именно Нобель завещал, что в отличие от других премий, премия мира присваивается в Осло, а не в Стокгольме.

В мае Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, а перенести ее вручение на 2019 год. Причиной послужил крупный скандал, связанный с фотографом Жан-Клодом Арно, который предстал перед апелляционным судом Швеции по делу о преступлениях сексуального характера. Арно на протяжении долгих лет принимал активное участие в деятельности Нобелевского комитета по литературе.

Размер каждой премии в 2018 году составляет 8 млн шведских крон (почти 884 тысячи долларов).

Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов. До 1980 года медали весили еще больше — до 200 граммов — и их делали из 23-каратного золота. Интересно, что экономисты получают чуть более тяжелые медали — 185 граммов. Но если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, то ее стоимость зависит не только от веса, но и того, кому она принадлежала.