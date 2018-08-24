В ООН обеспокоены трансформацией "Исламского государства"

ИГ концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладываясь в туристический и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и рыбоводческие фермы, фармакологические и строительные компании, а также спекулируя на фондовых биржах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, фиксируется "стремление террористов инвестировать средства в легальные секторы экономики целого ряда стран". Кроме того, указал он, террористическая группировка также "продолжает бороться за контроль над наркопотоками, в том числе из Афганистана". Серьезное беспокойство, отметил Небензя, вызывает тот факт, что ИГ по-прежнему получает средства от внешних спонсоров, а также вооружение, в том числе "через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран". Он также выразил мнение, что в Сирии место теснимого ИГ могут занять террористы "Аль-Каиды".

Опасность возвращения иностранных боевиков ИГ

Заместитель Генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков указал, что ИГ продолжает представлять серьезную проблему, особенно из-за ее превращения в скрытую сеть и расширения деятельности ее региональных "филиалов". Кроме того, потенциальной угрозой безопасности являются иностранные боевики-террористы, возвращающиеся после разгрома ИГ в Ираке и Сирии в свои страны.

Помощник Генерального секретаря ООН Мишель Конинскс, возглавляющая Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН, в связи с этим подчеркнула, что возвращение боевиков ИГ создает ряд проблем для правительств многих стран, включая сбор доказательств их преступлений и наличие правовых норм для их уголовного преследования. Даже находясь за решеткой, они несут опасный потенциал для радикализации других заключенных. Правительства, отметила Конинскс, все больше обеспокоены тем, что некоторые из возвратившихся боевиков могут продолжить террористическую деятельность.

ИГ уходит в подполье

Перед заседанием Совбеза был распространен доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, посвященный задачам в борьбе с "Исламским государством" в новых условиях. Несмотря на успехи, говорится в докладе, многие проблемы сохраняются. В частности они обусловлены продолжающимся преобразованием ИГ из территориального субъекта в подпольную сеть, деятельностью региональных отделений и угрозой, исходящей от возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов.