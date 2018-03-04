В ООН назвали число погибших в Восточной Гуте за две недели

Координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис заявил, что с 18 февраля в районе Восточная Гута погибли около 600 человек, более 2 тыс. получили ранения, сообщает CBC.

”Я все еще очень обеспокоен вопросами безопасности и защиты миллионов мирных жителей в Сирии через неделю после принятия Советом безопасности ООН резолюции 2401, которая призывает к прекращению огня на месяц”, — сказал Моумцис.

Он подчеркнул, что резолюция не только не привела к прекращению огня, но и в некоторых ситуациях спровоцировала обострение обстановки.

Также Моумцис отметил, что с декабря прошлого года из региона уехали около 385 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из миномета медпункт у гумкоридора в Восточной Гуте.