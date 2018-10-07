07.10.2018, 17:40

В омской колонии произошла массовая драка. Правозащитники сообщают о бунте

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bbcrussian.com
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Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

В омской исправительной колонии №6 произошла массовая драка, сообщает ФСИН. По версии правозащитников, заключенные взбунтовались из-за пыток.

Несколько десятков заключенных провоцировали беспорядки в колонии в Омске, однако обстановку днем в воскресенье, 7 октября, удалось урегулировать, сообщили в местном управлении ФСИН.

"Группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных", между ними завязалась драка, однако позже обстановку удалось урегулировать, сообщили в местном управлении ФСИН.

Как утверждают в ведомстве, "группа отрицательно настроенных осужденных" требовала послабления режима — "предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания".

"Сейчас круг лиц [устроивших драку] определяется. Их несколько десятков человек. Они попытались склонить на свою сторону других осужденных, чтобы их поддержали, но те не согласились, и между ними завязался конфликт", — сказала Интерфаксу пресс-секретарь УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова.

По ее словам, это чрезвычайная ситуация для подразделения, поэтому введен соответствующий режим: территория колонии оцеплена, а движение транспорта частично ограничено.

Зачинщики беспорядков изолированы от основной массы осужденных, пострадавших нет, сообщается на сайте УФСИН.

В то же время региональное управление СК сообщило Интерфаксу, что в результате конфликта пострадали более 20 заключенных. В СК возбудили дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Правозащитники сообщают, что в колонии произошел бунт, "вызванный системными пытками заключенных по указанию администрации".

По словам правозащитника и активиста Динара Идрисова, который ссылается на родственников осужденных, ночью заключенные избили так называемых "активистов" [заключенных, которые сотрудничают с руководством колонии] — за издевательства.

Страница "Инцидент Омск" "ВКонтакте" опубликовала фотографию стены омской колонии с баннером "Спасите", который вывесили заключенные. Сообщается, что у колонии "собралась толпа взволнованных родственников".

По информации местного интернет-издания NGS55, полицейские задержали пятерых женщин, которые пришли к зданию исправительной колонии, где отбывают срок их дети. По данным издания, женщины вели себя очень эмоционально. "Увидев, что наш корреспондент начал съёмку родственницы заключенных начали громко кричать: "Люди, они наших детей убивают! Дети кровью дышат! Спасите!", — пишет издание.

В омской полиции корреспонденту Би-би-си сказали, что "не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, потому что все, что происходит в данной колонии относится к компетенции ФСИН".

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