09.08.2018, 16:40

В офисе "Открытой России" Ходорковского в Москве прошел обыск

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bbcrussian.com
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Hodorkovski fondi (Avatud Venemaa) ajakirjanduspreemiate üleandmine.
Hodorkovski fondi (Avatud Venemaa) ajakirjanduspreemiate üleandmine.Foto: Karli Saul

В московском офисе "Открытой России" Михаила Ходорковского прошел обыск. Следственные действия проводились в рамках "большого дела ЮКОСа", сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Ввалилась толпа оперативников СК, несколько десятков человек, люди из офиса в этот момент на обед ушли, в офисе осталась только секретарь, сейчас она заблокирована, на связь не выходит", — рассказал Би-би-си председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров.

К настоящему моменту обыск в офисе завершен. "Никаких бумаг с перечнем изъятого не оставили. Что изъяли — уточняем", — сообщили в организации.

Сотрудница правозащитного проекта "Открытой России" Полина Немировская в своем "Твиттере" опубликовала фотографии коробок с изъятыми вещами.

"Открытую Россию" уже несколько раз обыскивали в рамках "дела ЮКОСа", по которому был осужден основатель движения Михаил Ходорковский.

В октябре 2017 года у руководителей и сотрудников "Открытой России" также проходили обыски в рамках возбужденного в 2003 году дела № 18/41-03. Это первое так называемое "материнское" дело ЮКОСа, из которого позднее были выделены другие дела. Дело № 18/41-03 было возбуждено по факту причинения руководством компании ЮКОС имущественного ущерба ОАО "Апатит".

Движение "Открытая Россия" было учреждено в ноябре 2016 года, его основателем и первым председателем стал экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Он занимал пост председателя до апреля 2017 года, когда его сменил Александр Соловьев. В марте 2018 года движение возглавил Андрей Пивоваров.

В апреле 2017 года генпрокуратура признала "нежелательной" британскую организацию OR (Otkrytaya Rossia). Вскоре были заблокированы сайты "Открытой России" и "МБХ-Медиа". В "Открытой России" утверждают, что действующая в России организация никак не связана с британской.

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