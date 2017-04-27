В офис "Открытой России" пришли с обысками

В офисе движения "Открытая России", основанного Михаилом Ходорковским, проходит обыск, сообщила Русской службе Би-би-си координатор правозащитного проекта движения Мария Баронова. Накануне Генпрокуратура России объявила организацию "Открытая Россия" нежелательной на территории страны.

Обыск начался в четыре вечера по адресу Фролов переулок дом 2/4. Баронова уточнила, что в следственных действиях принимают участие несколько десятков "омоновцев".

В момент начала обысков в офисе проходило общее собрание, сказал Би-би-си один из членов "Открытой России".

О визите сотрудников правоохранительных органов у себя в "Твиттере" сообщает основатель движения Ходорковский.

"Пришли в штаб "Открытой России". Авторитаризм в фас и в профиль", — написал он, сопроводив сообщение фотографией с людьми в форме с нашивками "ОМОН".

Председатель совета движения "Открытой России" Александр Соловьев, который в апреле этого года сменил на этом посту Ходорковского, написал в "Твиттере": "У нас обыски. Запретили пользоваться телефонами".

Накануне Генпрокуратура признала нежелательной на территории России организацией движение OR "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия", назвав их британскими организациями. Вместе с ними в список попал Институт современной России (США) — экспертный центр, ассоциированный с движением "Открытая Россия", который возглавляет сын бывшего главы ЮКОСа Павел Ходорковский.

В заявлении прокуратуры было сказано, что "Открытая Россия" осуществляют специальные программы "в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов", а ее деятельность "направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации".

Баронова накануне говорила Русской службе Би-би-си, что "Открытая Россия" — российское движение, а не британская организация, поэтому действие закона о нежелательных организациях на нее не распространяется.

"Движение "Открытая Россия" существует по федеральному закону "Об общественных объединениях" и не является зарегистрированным", — напомнила Баронова. Регистрация для движений не требуется.

Признание нежелательной организацией означает запрет на любую деятельность в России. Членам нежелательной организации грозит штраф до 15 тыс. рублей, а руководству — до 500 тыс. рублей или срок до шести лет. Пока ни одного приговора по этой статье вынесено не было.

Генпрокуратура приняла решение по "Открытой России" за несколько дней до акции "Надоел", которые активисты движения собираются провести 29 июля в Москве и других городах России. Они намерены отправлять сообщения в приемные президента России с просьбой к Владимиру Путину не выдвигаться на очередной президентских срок в 2018 году.

До 16 апреля "Открытую Россию" возглавлял ее основатель Ходорковский. В апреле делегаты конференции "Открытой России", которая проходила в Таллине, избрали ему на смену 29-летнего Александра Соловьева, координатора проекта "Открытое право", бывшего помощника бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.