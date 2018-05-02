В Одессе несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году

Люди несут цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года при пожаре погибли десятки людей. Это следует из видеозаписи, опубликованной национальной полицией Украины в Одесской области в Facebook.

Внимание на данный ролик первым обратило агентство ”РИА Новости”.

2 мая 2014 года в ходе уличных столкновений с националистами одесские активисты антимайдана оказались заперты в Доме профсоюзов. Представители ”Правого сектора” и их сторонники подожгли здание и блокировали выходы из него, в результате чего находящиеся внутри люди не смогли выбраться из горящего здания.

По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 получили ожоги и ранения. По некоторым сведениям, милиция в Одессе во время столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов получила приказ отвести подразделения c места событий.