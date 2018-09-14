В обшивке ”Союза” нашли новые следы от дрели

”Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 миллиметрах от герметичного корпуса”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, прежде чем заделать отверстие в ”Союзе”, космонавты провели фото- и видеосъемку повреждений. ”В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту”, — уточнил источник.

По словам другого собеседника из ракетно-космической отрасли, установка негерметичной противометеоритной защиты осуществляется на предпоследнем этапе сборки корабля, после чего ”Союз” отправляется в цех окончательной сборки. При этом в ходе осмотра в цехе окончательной сборки отверстия и следов работы сверлом на обшивке изнутри корабля не было. ”Корабль просверлили позже, полностью собранным”, — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что в цехе окончательной сборки корабль находится около двух недель, затем отправляется на 90 дней на контрольно-испытательный стенд (КИС), ”причем в КИС фотофиксация не предусмотрена”. ”Таким образом, корабль могли просверлить на последнем этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС”, — пояснил источник.

Собеседник назвал маловероятными версии повреждения ”Союза” во время его транспортировки по железной дороге на Байконур или на самом космодроме.