В общественном транспорте Риги установят 6500 камер наблюдения и кнопки вызова полиции

В течение 2017 года в целях повышения уровня безопасности весь рижский общественный транспорт будет оснащен видеокамерами наблюдения. Как сообщает Skaties.lv, всего власти города планируют установить более шести с половиной тысяч камер.

Планируется, что запись с видеокамер будет храниться не менее трех суток. На предприятии Rīgas satiksme поясняют, что сейчас видеозаписи пригождаются почти каждый день — особенно при выяснении обстоятельств ДТП и жалоб пассажиров. Бывали и случаи, когда заявления пассажиров (например, обвинение в том, что автобус проехал на красный свет светофора) оказывались ложными.

Также общественный транспорт оснастят алкометрами с функциями блокировки, чтобы обезопасить пассажиров от ситуаций, когда их жизни подвергаются опасности из-за пьяного шофера за рулем. Если в выдыхаемом воздухе водителя констатируется недопустимый уровень алкоголя или если он уклоняется от проверки, начало движения транспортного средства будет блокироваться.

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Также кабине водителя и салоне будут установлены кнопки тревоги. При нажатии этой кнопки информация автоматически поступит в диспетчерскую службу, начнется видеозапись и максимально быстрое вовлечение в решение конфликтной ситуации ответственных служб.

Общественный транспорт будет оборудован счетчиками пассажиров, что позволит оперативно изменять маршруты и графики движения в соответствии с реальным пассажиропотоком. Кроме того, в общественном транспорте установят GPS, что позволит определять местонахождение транспортного средства.

Общие расходы на новую систему составляют 15,8 млн евро.