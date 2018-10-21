В Нью-Йорке ведьмы навели порчу на Кавано и Трампа

В Нью-Йорке люди, называющие себя ведьмами, совершили обряд наведения порчи на верховного судью США Бретта Кавано и президента США Дональда Трампа, передает RT.
В магазине спиритической литературы группа ”ведьм” совершила ритуал с заклинаниями над тряпичными куклами Кавано и Трампа.
У магазина собрались противники нового верховного судьи, а также религиозные американцы, которые пытались помешать проведению обряда.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в сексуальных домогательства против Бретта Кавано, который стал членом Верховного суда, являются ”обманом” демократов.