21.10.2018, 21:25

В Нью-Йорке ведьмы навели порчу на Кавано и Трампа

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Gazeta.ru
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Jäneda nõid Ille Lepasepp
Foto on illustratiivneFoto: Rauno Volmar

В Нью-Йорке люди, называющие себя ведьмами, совершили обряд наведения порчи на верховного судью США Бретта Кавано и президента США Дональда Трампа, передает RT.

В магазине спиритической литературы группа ”ведьм” совершила ритуал с заклинаниями над тряпичными куклами Кавано и Трампа.

У магазина собрались противники нового верховного судьи, а также религиозные американцы, которые пытались помешать проведению обряда.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в сексуальных домогательства против Бретта Кавано, который стал членом Верховного суда, являются ”обманом” демократов.

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