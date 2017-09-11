В Нью-Йорке прошли минуты молчания в память о жертвах терактов 11 сентября

В Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября прошли траурные церемонии. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья почтили память погибших на южной лужайке Белого дома в 9:37 — в момент, когда захваченный террористами из "Аль-Каиды" самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ), сообщает AP.

Над Белым домом был приспущен государственный флаг. В церемонии приняли участие сотрудники аппарата Белого дома, в том числе советник Трампа Джаред Кушнер, его жена Иванка Трамп, старший советник президента Келлиэнн Конуэй, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Присутствовали министр обороны США Джим Мэттис и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Данфорд.

Вице-президент США Майкл Пенс и министр внутренних дел Райан Зинке выступили на церемонии у города Шенксвилл в штате Пенсильвания, где началось создание "Башни голосов" (Tower of Voices), в память о 33 пассажирах и семи членах экипажа самолета, захваченного террористами и разбившегося неподалеку от города, отмечает ТАСС.

Как сообщает USA Today, имена всех погибших в результате атак 2977 мужчин, женщин и детей зачитаны вслух в Национальном мемориале и музее 11 сентября.

Первая минута молчания была объявлена в 8:46 (15:46 по московскому времени), когда один из захваченных самолетов врезался на северную башню ВТЦ, вторая — в 9:03 (16:03 мск), в момент, когда другой самолет врезался в южную башню ВТЦ.

Затем в 9:37 (16:37 мск) — время, когда самолет American Airlines врезался в здание Пентагона, в 9:59 (16:59 мск) — в момент обрушения южной башни ВТЦ, в 10:03 (17:03 мск) — когда четвертый захваченный террористами лайнер упал в районе Шенксвилла и в 10:28 (17:28 мск) — в момент обрушения северной башни ВТЦ.

В промежутках между минутами молчания на территории Мемориала жертвам терактов у двух огромных выложенных черными гранитными плитами резервуаров, по девятиметровым стенам которых струятся потоки воды, по традиции будут зачитывать имена всех погибших при терактах, а затем состоится церемония возложения венков.

Вечером с площадки рядом с мемориалом над Нью-Йорком взметнется ввысь на высоту около шести километров столб света, повторяющий очертания башен-близнецов. 88 ксеноновых прожекторов будут светить на протяжении всей ночи, и только к утру их свет постепенно померкнет. Впервые такая иллюминация была организована 11 марта 2002 года, через полгода после трагедии.

Усама бен Ладен мог погибнуть во время войны в Афганистане

Организатор атаки на нью-йоркский ВТЦ мог быть убит в Афганистане, когда он сражался с русскими, если бы мина, упавшая у его ног, разорвалась. Он вспоминал этот счастливый случай спасения во время своего первого интервью западному журналисту в 1993 году, пишет News.com.au в материале по случаю годовщины, которую приводит сайт InoPressa.

Роберт Фиск, военный корреспондент, работавший в британской газете The Independent, поехал в Судан, чтобы взять интервью у бен Ладена после того, как саудовский журналист договорился о тайной встрече. В своей статье, которая вышла после этой встречи, он сообщил, что Бен Ладен сражался во время неудачного вторжения СССР в Афганистан, начавшегося в 1979 году.

Эта встреча была одной из трех, когда Фиск имел возможность лично побеседовать с бен Ладеном до того, как был продуман и реализован замысел терактов 11 сентября.

"Он думал, что я буду спрашивать о терроре, терроре и еще раз терроре, — вспоминал Фиск в интервью ABC's Radio National. — Я этого не сделал. Я хотел спросить, каково это было, сражаться с русскими".

Тогда он рассказал о неразорвавшейся мине, которая упала на землю перед ним во время перестрелки с советскими солдатами.

Между ними установились настолько доверительные отношения, что лидер "Аль-Каиды" попросил, чтобы Фиск доставил ему копию своей книги в Пакистан, когда он был в бегах и прятался от могущественной американской армии. Затем Фиск встретился с бен Ладеном и двумя его сыновьями, Омаром и Саадом, в лагере талибов в афганской пустыне. "Мы сели на соломенную подстилку, и мне дали стакан чая. Он сказал, что "беды" Ближнего Востока возникли из-за попытки Америки взять под контроль этот регион и из-за ее поддержки Израиля. Саудовская Аравия превратилась в "американскую колонию", — вспоминал Фиск.

В 1997 году британский репортер отправился высоко в горы Афганистана, чтобы поговорить с бен Ладеном на этот раз на секретной базе, которая первоначально была построена ЦРУ, говорится в статье. "С этой горы, на которой мы сидим, мы уничтожили российскую армию", — сказал бен Ладен Фиску. И добавил: "Мы молимся Аллаху, чтобы он позволил нам … превратить Америку в собственную тень".

После терактов 11 сентября 2001 года Фиск стал говорить, что связи с бен Ладеном стали для него тяжелым бременем. "Усама бен Ладен для меня подобен камню на шее, от которого ты не можешь избавиться, это парень, про три твои встречи с которым знают все", — написал Фиск в Independent.

Теракты 11 сентября — серия из четырех координированных терактов в США, совершенных смертниками из организации "Аль-Каида".

Усама бен Ладен был убит американскими военными в мае 2011 года на территории Пакистана. Среди документов, найденных на вилле Усамы, было письмо, в котором бен Ладен просит своих соратников защищать сына и учить его под чужим именем в Катаре. Хамза бен Ладен летом 2016 года пригрозил отомстить Вашингтону за убийство своего отца, и в начале 2017 года США ввели против него санкции.