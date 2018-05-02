02.05.2018, 20:45

В Нью-Йорке на 80-м году жизни умер певец Вадим Мулерман

 (6)
ИТАР-ТАСС
EST 4
В Нью-Йорке на 80-м году жизни умер певец Вадим Мулерман
Foto: mulerman.com

Популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, сообщила в среду в беседе с корреспондентом ТАСС певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.

"Вадик ушел из жизни, он страдал онкологией", — сказала Бродская. По ее словам, в ближайшее время будет известно о месте и дате похорон Вадима Мулермана. В последние годы он проживал в Нью-Йорке, в районе Бруклин.

"Мы дружили с 1967 года, общались, мы — коллеги, — отметила Бродская. — Мне безумно, безумно жалко его по-человечески". "Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью", — напомнила она.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове, он — народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Мулерман — первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как "Лада", "Трус не играет в хоккей, "Как хорошо быть генералом" и многих других.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Утверждение новых министров, начало учений "Еж-2018" и смертельное ДТП

02.05.2018
Сегодня, 2 мая, премьер-министр Юри Ратас представил президенту Керсти Кальюлайд новых кандидатов в министры и президент эти кандидатуры утвердила. Также в этот день начались самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. А вечером в Харьюмаа в Нийтвялья погиб вылетевший на автомобиле с дороги водитель. Эти и другие новости этой среды — в нашей ежедневной подборке.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: "Ливерпуль" и Клаван сыграют в финале Лиги чемпионов с "Реалом"

02.05.2018
Футболисты итальянской "Ромы" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов победили дома английский "Ливерпуль" - 4:2 (1:2). Однако по сумме двух встреч в финал вышел британский клуб, выигравший первый поединок со счетом 5:2.
Подробнее

МНЕНИЕ: Российская пропаганда использует эстонского правоведа Рейна Мюллерсона в своих целях?

02.05.2018
Выступлению в Симферополе правоведа Рейна Мюллерсона придано непропорционально большое значение. Его попытка оправдать агрессию России против Украины никак не скажется на темпах деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
135,20 €
-20% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSR/03
199,- €
159,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212001
96,30 €
57,78 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
111,20 €
-20% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
103,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €

В Нью-Йорке на 80-м году жизни умер певец Вадим Мулерман

02.05.2018
Популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, сообщила в среду в беседе с корреспондентом ТАСС певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



"Кто кого?" на ETV+: Ольга Иванова vs Март Хельме. Почему EKRE поддерживает все больше местных русских?

02.05.2018
Почему Консервативную народную партию поддерживает все больше эстонских русских? В чем причины роста доверия к правым партиям по всей Европе и к чему это приведет? В студии передачи "Кто кого?" на ETV+ встретились председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме и ныне беспартийный депутат Рийгикогу, член Центристской фракции Ольга Иванова.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Мурашки по коже: смотрите салют в честь дня рождения “Русского Радио”

02.05.2018
1 мая на площади Вабадузе в Таллинне состоялся грандиозный салют в честь дня рождения “Русского Радио”. Популярная радиостанция тем самым отпраздновала 20-летие своей работы.
Смотри зрелищный салют, снятый с высоты птичьего полёта!
Подробнее