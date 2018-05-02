В Нью-Йорке на 80-м году жизни умер певец Вадим Мулерман

Популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, сообщила в среду в беседе с корреспондентом ТАСС певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.

"Вадик ушел из жизни, он страдал онкологией", — сказала Бродская. По ее словам, в ближайшее время будет известно о месте и дате похорон Вадима Мулермана. В последние годы он проживал в Нью-Йорке, в районе Бруклин.

"Мы дружили с 1967 года, общались, мы — коллеги, — отметила Бродская. — Мне безумно, безумно жалко его по-человечески". "Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью", — напомнила она.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове, он — народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Мулерман — первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как "Лада", "Трус не играет в хоккей, "Как хорошо быть генералом" и многих других.