В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей во время драки

В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей, есть жертвы. Инцидент произошел во время драки с использование холодного оружия у кальян-бара в районе Куинс, и полиция не считает его связанным терроризмом, передает New York Daily News.

Инцидент произошел в районе Куинс около 4:45 утра в воскресенье.

Очевидцы говорят, что автомобиль ехал на большой скорости. "Автомобиль появился откуда ни возьмись и врезался в толпу, тела полетели в разные стороны. Машина ехала очень быстро, как минимум 80 километров в час, и это по тротуару", — цитирует одного из них РИА "Новости". Другой человек сообщил, что водитель седана врезался в припаркованную около бара машину, а уже потом въехал в толпу.

В результате происшествия погиб один человек, трое ранены. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция Нью-Йорка разыскивает злоумышленника, он был за рулем белого седана. Мужчина скрылся с места происшествия.