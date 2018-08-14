14.08.2018, 17:20

В ноябре в Латвии пройдут международные военные учения Anakonda 18

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rus.DELFI.lv
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Poola
фото иллюстративноеFoto: KACPER PEMPEL, REUTERS

В Латвии 7-16 ноября планируется провести крупномасштабные международные военные учения Anakonda 18.

Anakonda 18 — тактические полевые учения дивизионного уровня, в них планируют принять участие подразделения вооруженных сил США. Эстонии , Литвы , Польши, стран-участниц дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО и Латвии .

Задача учений — отработать взаимодействие между элементами командования НАТО и региональными силами в выполнении тактических операций. Планируется, что в учениях будут участвовать более 500 иностранных военнослужащих.

С 20 августа по 2 сентября в рамках учений Namejs 18 в Латвии планируется организовать общие военные учения подразделений НВС и иностранных вооруженных сил Simple Strike 18. Это полевые учения огневой поддержки подразделений. В них планируют принять участие подразделения вооруженных сил Эстонии , Литвы , США, стран-участниц дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО и Латвии .

НВС 1-18 сентября будут участвовать в военных учениях Agile Spirit 18 на территории Грузии. Сегодня правительство утвердило участие НВС в вышеперечисленных учениях.

Tallinn Hockey weekend
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