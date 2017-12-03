В Новосибирской области пятеро детей погибли в пожаре. Взрослые выжили

В Новосибирской области сгорел частный дом, в пожаре погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. По данным МЧС, детей воспитывал овдовевший отец. Ему вместе с сожительницей удалось выбраться, передает РИА "Новости". По факту гибели детей возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по региону.

Пожар произошел в поселке Степной в Искитимском районе рано утром в воскресенье. Горел частный дом, где жили три семьи. Сильный запах дыма почувствовали владельцы одной из квартир, они выскочили на улицу, когда уже соседняя квартира горела открытым огнем, вызвали пожарных и начали будить спящих соседей. Из горящей квартиры выбежал хозяин.

"Очевидцы сообщили, что в квартире, где действует пожар, могут находиться пятеро детей в возрасте от семи до полутора лет… При проведении разведки и тушении пожара сотрудники МЧС нашли детей. По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, они погибли от отравления угарным газом в первые минуты пожара", — рапортовали спасатели.

Из двух остальных квартир все жильцы эвакуировались самостоятельно и не пострадали. Пожар потушили с привлечением местной добровольной пожарной команды, профессиональных пожарных и местных жителей.

В МЧС предварительно назвали причину пожара — неосторожное обращение с огнем.

Представитель ГУМЧС уточнил, что, по предварительным данным, пятерых детей, после того как их мать умерла, воспитывал отец, которому во время пожара вместе с сожительницей удалось покинуть горящий дом.

В Следственном комитете в связи с возбуждением дела добавили, что в жилище в указанное время находился 32-летний владелец дома, а также трое гостей и пятеро детей владельца дома. Погибли две девочки возрастом 5 и 7 лет, трое мальчиков — возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года.

Портал "Лайф" назвал имена погибших в огне детей: Светлана, Виолетта, Анатолий, Валерий и Артем.