В Новосибирске отменили повышение тарифов ЖКХ на 15% после митингов

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил свое постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15-20%, сообщает Дождь со ссылкой на ”Тайга.Инфо”.

”Я слышу мнения не только на митингах, я встречался профсоюзом, „Народным фронтом”. Я подписал постановление о внесении [изменений] в постановление о предельных индексах. Плата устанавливается в объеме 4%”, — сказал губернатор.

Он отметил, что это решение касается всех городов и районов области.

”От рекомендуемых 4% мы приняли решение о повышении до 14,9%. Это решение прошло официальную проверку ФАС. Рост тарифов был признан объективным. Но в то же время увеличились взносы на капремонт, и в феврале федеральное правительство приняло решение о перерасчете по ОДН. И в январе поизношел перерасчет по 1/12. Это тоже легло нагрузкой на жителей”, — сказал Городецкий.

Ранее в Новосибирске прошли несколько акций протеста против повышения тарифов. На акцию 19 марта пришли 2,5 тысячи человек, хотя организаторы митинги подавали заявку на 1,5 тысячи человек. На митинге также выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.