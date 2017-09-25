В новом составе бундестага расширили число мест

Новый состав бундестага расширен до 709 мест, сообщает ЦИК Германии.

Альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель получил 246 мест в парламенте (ХДС — 200 мест, ХСС — 46) против 311 в прошлом созыве, Социал-демократическая партия Германии — 153 места, ”Альтернатива для Германии” — 94 места, передает Gazeta.ru.

Свободная демократическая партия получает 80 кресел, ”Левые” — 69 и ”Зеленые” — 67.

Ранее ЦИК Германии объявил предварительные результаты выборов в бундестаг.