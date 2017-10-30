В Норвегии вынесли приговор арестованному за бомбу подростку из России

Суд в Осло приговорил к девяти месяцам тюрьмы 17-летнего россиянина, который был арестован в апреле с самодельной бомбой. Об этом сообщает норвежская интернет-газета Nettavisen.

Суд постановил, что россиянин хотел взорвать устройство в центре Осло. Прокурор требовал для подростка два года. Но суд учел, что россиянин не был ранее судим и пошел на сделку со следствием, предоставив полиции логины и пароли от своего компьютера и мобильного телефона.

Подросток свою вину в суде отрицал и говорил, что не сделал ничего, что противоречит закону. По его словам, он хотел привести устройство в действие в лесу, который был недалеко от его дома.

Россиянин был задержан 9 апреля в Осло по подозрению в закладке в центре города взрывного устройства. Норвежские правоохранители рассказали, что нашли объект размером 30x30 см. Позже молодой человек был арестован.

Подросток является выходцем из Ингушетии. Вместе с семьей он прибыл в Норвегию в 2010 году, чтобы попросить об убежище. На компьютере подростка полиция нашла его фото с оружием. Также было установлено, что он был подписан на некоторые экстремистские страницы в Telegram, а в его поисковых запросах в интернете есть слова ”бомбардировка” и ”неверие”.

В социальных сетях подростка были также найдены фотографии ”палача” террористической организации ”Исламское государство” (ИГ, запрещена в России) Мухаммеда Эмвази, который был убит в январе 2016 года, а также изображение, посвященное теракту 11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре.

Адвокат подростка заявил, что подозреваемый выступает против ИГ, а фото были опубликованы в 2015 году, когда мальчику было 15 лет. ”Помните, что он был просто ребенком”, — отметила адвокат. Об отсутствие связи с исламистами заявлял и сам обвиняемый.

Знакомые подростка в интервью газете ”Коммерсантъ” рассказали, что юноша в Норвегии вел ”подчеркнуто открытый образ жизни”, однако когда его родители вернулись в Россию, он изменил круг общения. По словам собеседников издания, подросток стал общаться в соцсетях с соотечественниками, разъехавшимися по всему миру, и в том числе с оказавшимися в Сирии и Афганистане.