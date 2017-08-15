В Нидерландах растут продажи веселящего газа. Чем он опасен?

За последние два года объемы продаж оксида азота, известного также как веселящий газ, выросли в Нидерландах в два раза, заявили представители крупных торговых компаний страны.

В интернете появляются все новые компании, предлагающие на продажу маленькие баллончики с веселящим газом, последствия применения которого могут быть плачевными.

Корреспондент Би-би-си Анна Холлиган провела свое расследование.

В статье содержится информация, предназначенная для лиц старше 18 лет.

Острый запах марихуаны разносится в воздухе во время фестиваля рэгги в Роттердаме.

Нидерланды славятся своим традиционно лояльным отношением к легким наркотикам.

"Я ищу веселящий газ", - кричу я. "Я вам смех дам бесплатно", - шутит кто-то.

Но это было не самое подходящее место для поиска закиси азота. Она популярна у тусовщиков и часто используется в сочетании с другими наркотическими запрещенными веществами.

Какое воздействие на организм оказывает веселящий газ?

Это соединение с химической формулой N2O;



Существует два вида закиси азота - пищевая (или медицинская) и техническая;



Применивший веселящий газ человек испытывает чувство эйфории, расслабленности и спокойствия;



Газ может вызвать головокружение, нарушение сознания, приступы смеха, искаженное восприятие звука и звуковые галлюцинации, головную боль.

Люди с рэгги-фестиваля посоветовали мне заказать оксид азота онлайн или купить в сетевых магазинах Blokker.

Я вошла в магазин, прошла мимо гладильных досок и коробочек для ланчей. "Простите, вы продаете баллончики с веселящим газом?" - спросила я.

Продавец средних лет без колебаний потянулся к шкафу за прилавком и дал мне небольшую коробку с 10 серебряными капсулами.

Закись азота используется в пищевой промышленности для изготовления взбитых сливок. Ее также можно использовать для надувания велосипедных шин.

Женщинам во время родов часто предлагают закись азота в качестве наркоза для облегчения схваток. Ваш стоматолог, возможно, использовал веселящий газ в качестве анестетика.

Для любителей провести время на танцполе в ночном клубе - это дешевый и доступный наркотик. В Нидерландах его использование увеличилось после того, как правительство вывело его из списка медицинских препаратов.

История толерантности

Мягкие наркотики, такие как марихуана и гашиш, фактически являются в Нидерландах незаконными. Любой, кто продает, производит, владеет этими наркотиками, подлежит уголовному преследованию.

Image caption Баллончики с оксидом азота можно купить в крупных супермаркетах

Тем не менее Нидерланды применяют политику толерантности в отношении продажи мягких наркотиков в кофейнях - их владельцев не преследуют в судебном порядке, хотя они совершают преступление, торгуя мягкими наркотиками.

В Амстердаме эти наркотики продаются открыто. Для Нидерландов это один из способов привлечения туристов.

Отношение голландцев к мягким наркотикам можно сформулировать следующим образом: "Информировать и просвещать важнее, чем вводить запрет".

Людей не привлекают к судебной ответственности, если у них есть с собой немного марихуаны или гашиша.

Человек, представившийся Райаном, рассказывает, что он регулярно употребляет веселящий газ.

"Свой первый баллончик я купил здесь, в Голландии прошлым летом. Тогда никто его не использовал. А теперь спрос огромный, повсюду на улицах лежат пустые баллоны".

Емкости с закисью азота обычно помещают в аэрозольные распылители. Затем этим газом надувают воздушные шарики или вдыхают.

Друзья Райана закупают газ и продают его туристам на Ибице.

Риск удушья

Смертей, связанных непосредственно с употреблением оксида азота, зарегистрировано мало.

В Великобритании за период с 2008 по 2015 годы 15 человек умерли в результате асфиксии (удушья) от употребления наркотиков, сообщили в Консультативном совете по злоупотреблению наркотиками.

В мозге погибших обнаружены следы кислородного голодания.

Голландские власти предупреждают, что использования закиси азота напрямую из баллончика может привести к охлаждению рта и дыхательных путей, вызвать тошноту, головокружение или приступ панической атаки.

Если вы простужены, веселящий газ может повредить вашу барабанную перепонку и спровоцировать глухоту.

Повторное использование вещества может привести к дефициту в организме витамина B12, что чревато расстройствами психики.