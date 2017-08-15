В Нидерландах растут продажи веселящего газа. Чем он опасен?

За последние два года объемы продаж оксида азота, известного также как веселящий газ, выросли в Нидерландах в два раза, заявили представители крупных торговых компаний страны.
В интернете появляются все новые компании, предлагающие на продажу маленькие баллончики с веселящим газом, последствия применения которого могут быть плачевными.
Корреспондент Би-би-си Анна Холлиган провела свое расследование.
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Острый запах марихуаны разносится в воздухе во время фестиваля рэгги в Роттердаме.
Нидерланды славятся своим традиционно лояльным отношением к легким наркотикам.
"Я ищу веселящий газ", - кричу я. "Я вам смех дам бесплатно", - шутит кто-то.
Но это было не самое подходящее место для поиска закиси азота. Она популярна у тусовщиков и часто используется в сочетании с другими наркотическими запрещенными веществами.
Какое воздействие на организм оказывает веселящий газ?
Это соединение с химической формулой N2O;
Существует два вида закиси азота - пищевая (или медицинская) и техническая;
Применивший веселящий газ человек испытывает чувство эйфории, расслабленности и спокойствия;
Газ может вызвать головокружение, нарушение сознания, приступы смеха, искаженное восприятие звука и звуковые галлюцинации, головную боль.
Люди с рэгги-фестиваля посоветовали мне заказать оксид азота онлайн или купить в сетевых магазинах Blokker.
Я вошла в магазин, прошла мимо гладильных досок и коробочек для ланчей. "Простите, вы продаете баллончики с веселящим газом?" - спросила я.
Продавец средних лет без колебаний потянулся к шкафу за прилавком и дал мне небольшую коробку с 10 серебряными капсулами.
Закись азота используется в пищевой промышленности для изготовления взбитых сливок. Ее также можно использовать для надувания велосипедных шин.
Женщинам во время родов часто предлагают закись азота в качестве наркоза для облегчения схваток. Ваш стоматолог, возможно, использовал веселящий газ в качестве анестетика.
Для любителей провести время на танцполе в ночном клубе - это дешевый и доступный наркотик. В Нидерландах его использование увеличилось после того, как правительство вывело его из списка медицинских препаратов.
История толерантности
Мягкие наркотики, такие как марихуана и гашиш, фактически являются в Нидерландах незаконными. Любой, кто продает, производит, владеет этими наркотиками, подлежит уголовному преследованию.
Image caption Баллончики с оксидом азота можно купить в крупных супермаркетах
Тем не менее Нидерланды применяют политику толерантности в отношении продажи мягких наркотиков в кофейнях - их владельцев не преследуют в судебном порядке, хотя они совершают преступление, торгуя мягкими наркотиками.
В Амстердаме эти наркотики продаются открыто. Для Нидерландов это один из способов привлечения туристов.
Отношение голландцев к мягким наркотикам можно сформулировать следующим образом: "Информировать и просвещать важнее, чем вводить запрет".
Людей не привлекают к судебной ответственности, если у них есть с собой немного марихуаны или гашиша.
Человек, представившийся Райаном, рассказывает, что он регулярно употребляет веселящий газ.
"Свой первый баллончик я купил здесь, в Голландии прошлым летом. Тогда никто его не использовал. А теперь спрос огромный, повсюду на улицах лежат пустые баллоны".
Емкости с закисью азота обычно помещают в аэрозольные распылители. Затем этим газом надувают воздушные шарики или вдыхают.
Друзья Райана закупают газ и продают его туристам на Ибице.
Риск удушья
Смертей, связанных непосредственно с употреблением оксида азота, зарегистрировано мало.
В Великобритании за период с 2008 по 2015 годы 15 человек умерли в результате асфиксии (удушья) от употребления наркотиков, сообщили в Консультативном совете по злоупотреблению наркотиками.
В мозге погибших обнаружены следы кислородного голодания.
Голландские власти предупреждают, что использования закиси азота напрямую из баллончика может привести к охлаждению рта и дыхательных путей, вызвать тошноту, головокружение или приступ панической атаки.
Если вы простужены, веселящий газ может повредить вашу барабанную перепонку и спровоцировать глухоту.
Повторное использование вещества может привести к дефициту в организме витамина B12, что чревато расстройствами психики.