18.06.2018, 11:42

В Нидерландах автобус врезался в посетителей поп-фестиваля: один человек погиб, водитель скрылся

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Deutsche Welle
EST 2
Politsei tänaval
Foto: Ilmar Saabas

В расположенном на границе с Германией нидерландском Ландграфе ранним утром в понедельник, 18 июня, автобус врезался в группу пешеходов. В результате один человек погиб, еще три получили тяжелые ранения, сообщила полиция провинции Лимбург. Водитель автобуса уехал с места происшествия, ведутся его поиски.

В связи с операцией по поиску преступника полиция перекрыла улицу. Телекомпания RTL сообщает, что на место происшествия стянуто большое число полицейских. По данным полиции, наезд был совершен неизвестным водителем белого микроавтобуса. Местные власти проинформировали граждан с помощью смс-сообщений о том, ведутся поиски автомобиля Fiat Doblo. Пока не известно, был ли инцидент несчастным случаем или преднамеренным преступлением.

Инцидент произошел около 5 часов мск около кемпинга, в котором в настоящее время находятся посетители проходившего 15-17 июня фестиваля Pinkpop. По данным организаторов, мероприятие посетили около 67 тысяч человек.

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