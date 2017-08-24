В нескольких московских школах перенесли 1 сентября из-за Курбан-байрама

Посвященную началу учебного года линейку в ряде московских школ, расположенных рядом с соборной мечетью, перенесли из-за празднования Курбан-байрама. Об этом в социальных сетях сообщают родители школьников, передает Lenta.ru.

”В нескольких школах Мещанского района 1 сентября будет перенесено на 4 сентября. Уточняйте в своих школах. Информация должна скоро поступить”, — написал в районной группе в Facebook пользователь Станислав Мацак. Он уточнил, что перенос затронет три школы.

Как сообщает радиостанция ”Говорит Москва”, в частности, линейку перенесут в школе №2107. ”Линейка будет проводиться 4 сентября. Почему — это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную Департамента образования”, — рассказал секретарь директора учреждения Александр Крючков.

Он отметил, что по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год, поэтому ”такие нюансы — это только по согласованию с департаментом”. ”Сама школа не может принимать такие решения”, — добавил Крючков.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, знаменующий окончание хаджа (паломничества). В этот день у мусульман принято приносить в жертву барана, корову, быка или верблюда.