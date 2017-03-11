В немецком Эссене эвакуирован торговый центр из-за информации о теракте

Полиция города Эссена на западе Германии получила информацию о запланированном теракте в крупном торговом центре на площади Лимбеккерплац, пишет DW.

В связи с "конкретными указаниями на возможный теракт" в субботу, 11 марта расположенное в центре города здание закрыто на весь день, сообщила полиция утром в тот же день. По имеющейся информации, угроза распространяется только на конкретный торговый центр.

Силы правопорядка блокировали все входы в здание, пишет издание Derwesten.de. По его данным, решение о закрытии торгового центра было принято ночью. Полиция направила все усилия на выяснение обстоятельств. В операции участвуют десятки полицейских. В интересах следствия о дальнейших деталях не сообщается.