В немецкой армии впервые появился комбат-трансгендер

Командование бундесвера (немецкая армия) впервые назначило трансгендера Анастасию Бифанг на должность командира батальона. Об этом сообщает телеканал RBB 24.

По словам подполковника Бифанг, она всегда ощущала некоторую неполноценность, однако предпочитала мириться с этим до 40 лет. В какой-то момент она решила пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций.

Бифанг вступила в должность в среду,18 октября. Она служит в рядах бундесвера уже 23 года. Женщина возглавила 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков (федеральная земля Бранденбург), личный состав которого насчитывает 750 человек.

43-летняя Бифанг отметила, что подчиненные нормально восприняли решение вышестоящего руководства о ее назначении. Она намерена активнее выступать в защиту прав и интересов трансгендеров.