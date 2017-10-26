В НАТО заявили о первых шагах к восстановлению отношений с Россией

Россия и Организация Североатлантического договора (НАТО) смогли сделать первые шаги к восстановлению отношений. Такое мнение выразил в среду в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

И политические, и военные связи

Он заверил, что Североатлантический альянс настроен на восстановление и политических, и военных связей с Москвой, передает ТАСС. "Мы пытаемся восстановить связи с Россией как на политическом, так и на военном уровне. Они не были оборваны полностью", — заявил Павел.

Как он напомнил, в 2014 году из-за кризиса на Украине сотрудничество двух сторон было приостановлено по инициативе НАТО. "Но <…> политические и дипломатические связи оставались все время. И мы стараемся вновь установить связь по военной линии, и нам это удалось. Недавно у меня состоялась встреча лицом к лицу с [главой Генштаба Вооруженных сил России, первым заместителем министра обороны] генералом [армии Валерием] Герасимовым", — напомнил Павел, находящийся в Вашингтоне с визитом.

Он имел в виду переговоры, состоявшиеся между ним и Герасимовым в Баку 7 сентября. "Дискуссия с генералом Герасимовым была совершенно открытая, и мы оба старались сохранять ее на военном уровне. Если мы хотим иметь значимые военные связи, то они не могут базироваться на политических спорах", — продолжал военачальник Североатлантического альянса.

"Я считаю, что мы достигли этой первоначальной стадии, у нас установились эти первоначальные отношения, позволяющие нам организовывать время от времени телефонные разговоры и встречи лицом к лицу по военным вопросам, чтобы готовить вклад в дискуссию на политическом уровне", — подчеркнул генерал.

Контакт высокого уровня

В связи с этим он сообщил, что НАТО исходит из того, что верховный главнокомандующий ее Объединенными вооруженными силами (ОВС) в Европе американский генерал Кертис Скапарротти и Герасимов проведут личную встречу до конца текущего года. "Будем надеяться, что до конца года пройдет встреча лицом к лицу главкома ОВС и генерала Герасимова", — сказал Павел.

"Дата еще не назначена. Но у обеих сторон есть воля к тому, чтобы провести эту встречу до конца текущего года", — отметил глава Военного комитета НАТО, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС.

Без возобновления сотрудничества

Вместе с тем Павел предупредил, что Североатлантический альянс не готов на данном этапе возобновить полноценное сотрудничество с Россией. "Мы говорим нашим российским партнерам, что открыты для диалога, но не открыты для возобновления сотрудничества, так как условия еще не созрели, — заявил военачальник. — Эти условия были совершенно ясно намечены на политическом уровне".

С точки зрения НАТО, они включают в себя прежде всего "уважение и соблюдение международного права", а также урегулирование конфликта на Украине, уточнил Павел.

"Период взаимных обвинений"

По его оценке, кризисы в отношениях Москвы и НАТО, вызванные агрессией Грузии против Абхазии в 2008 году и воссоединением Крыма с Россией в 2014-м, привели к уходу в прошлое периода партнерства, существовавшего после распада СССР и Организации Варшавского договора. "Все доверие, наработанное за минувший период партнерства, оказалось утеряно, все сотрудничество с Россией было приостановлено. И с тех пор мы находимся в периоде, который я, вероятно, могу назвать периодом взаимных обвинений", — признал Павел.

"Если мы говорим о России, то ответ всегда будет сложным, поскольку сами отношения с Россией сложны, и они базируются на совершенно разных восприятиях [происходящего сторонами]. То, что с нашей стороны представляется явной агрессией, Россия видит в совершенно другом свете. Она верит, что НАТО ей угрожает <…>. И она также думает, что принимает многие меры в ответ на те шаги, которые делаем мы", — констатировал генерал.

"Однако имеются некоторые факты, и они неоспоримы. И думаю, если мы будем придерживаться фактов, <…> то есть определенный мировой порядок, базирующийся на правилах, установленных после Второй мировой войны. И нам надо придерживаться этой системы, потому что в противном случае мы будем жить при анархии", — убежден глава Военного комитета НАТО.

На просьбу корреспондента ТАСС пояснить, считает ли Павел необходимым реформировать механизмы взаимодействия России и НАТО, чтобы те не оказывались замороженными в моменты пиковой напряженности в отношениях, он ответил, что такие вопросы надо решать на политическом, а не на военном уровне. "Но я полагаю, что всегда лучше иметь какие-то договоренности, чем не иметь никаких", — подтвердил при этом Павел.

Затронув далее проблематику предстоящего позднее в четверг в Брюсселе планового заседания Совета Россия — НАТО (СРН), он сказал, что обсуждаться на этом совещании будет "прежде всего ситуация на Украине". "Затем военная деятельность, обеспечение ее транспарентности и сокращение риска. И в-третьих, ситуация в Афганистане", — добавил Павел. Он поведал, что НАТО на нынешней встрече СРН намерена среди прочего привлечь внимание России к утверждениям об опосредованном снабжении талибов в Афганистане топливом и передаче им оружия.

Кроме того, у него поинтересовались, рассматривают ли военные России и НАТО ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Павел дал отрицательный ответ. "Обсуждения на военном уровне нет. Все обсуждение ДРСМД идет на политическом уровне", — заявил руководитель Военного комитета НАТО.