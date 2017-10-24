В НАТО занялись улучшением логистики и защиты морских путей от российской угрозы

НАТО готовится одобрить создание двух новых команд для улучшения логистики союзников и защиты морских коммуникаций с целью обеспечить защиту возможных уязвимостей при потенциальном конфликте с Россией, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса.

Альянс работает над созданием логистической команды, которая займется проблемой более быстрого перемещения людей и техники, а также команды, сосредоточенной на защите от подводных угроз морских путей, важных для снабжения Европы.

"Рекомендации включают в себя создание нового управления НАТО по логистике, которое было бы сосредоточено на более оперативном перемещении людей и материально-технических ресурсов, а также создание команды Атлантического и Северного Ледовитого океанов, задачей которой будет защита морских путей сообщения, важных для поставок в Европу, от угроз со стороны подводных лодок", — уточняет издание (перевод сайта InoPressa).

Затраты на создание новых структур пока не подсчитаны. По словам чиновников, министры обороны стран НАТО рассмотрят новую структуру на своем ежеквартальном совещании в следующем месяце.

Заняться этим членов альянса побудила возросшая напряженность в отношениях с Москвой. Мобильность — это одна из уязвимостей, поскольку гражданский транспорт регулируется правилами Европейского союза, применяемыми в мирное время и к военным.

В случае войны главнокомандующий НАТО имеет право приостановить действие этих правил, но логистика понадобится еще до объявления войны, говорят источники издания.

"Альянс должен двигаться быстро или быстрее, чем силы РФ, чтобы наш сдерживающий потенциал был эффективным", — заявил в этом месяце генерал-лейтенант Бен Ходжес, главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Ходжес и другие офицеры альянса призвали к созданию единой европейской зоны, в которой техника могла бы передвигаться быстро и без длительных дипломатических согласований, и новая команда НАТО может помочь в создании такой зоны. Штаб-квартиры команды будут находиться в Брюсселе в Нидерландах и в Неаполе в Италии.

Об уязвимостях НАТО сообщил Der Spiegel со ссылкой на секретный доклад альянса

В пятницу, 20 октября, об обеспокоенности НАТО отражением угрозы на восточном фланге из-за отсутствия качественной логистики написал немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на секретный доклад альянса, предназначенный для внутреннего пользования.

В разделе доклада, который называется "Существенный риск", говорится, что "с окончания холодной войны атрофировалась способность НАТО осуществлять быстрое логистическое усиление на существенно увеличившейся территории".

У НАТО недостаточно специальных прицепов и железнодорожных составов для транспортировки танков, мало мостов, позволяющих провозить сверхтяжелое вооружение, поэтому нет гарантии, что силы НАТО смогут отреагировать на возможную угрозу быстро, говорится в докладе.

В результате в прибалтийские страны невозможно оперативно перебрасывать силы, и четырех размещенных там натовских батальонов для сдерживания РФ недостаточно. Таким образом, делает вывод журнал, НАТО не может своевременно доставить свои войска на позиции, поскольку в штабах слишком мало офицеров и не функционирует снабжение из-за Атлантики. В пресс-службе сообщили, что командование силами НАТО занимается воссозданием структур, расформированных после окончания холодной войны.

В защите Европы от "российской угрозы" принимает участие Пентагон, где на днях заявили, что Соединенные Штаты не планируют наращивать свои военные силы в Европе и нарушать основополагающий акт Россия — НАТО. Это заявление было сделано в ответ на обвинения со стороны Министерства обороны РФ в намеренном нагнетании истерии в связи с учениями "Запад-2017" для того, чтобы под прикрытием шумихи в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" прошли с 14-го по 20 сентября на полигонах России и Белоруссии. По официальным данным, в маневрах принимали участие 12 700 военнослужащих с обеих сторон.

Маневры вызвали шквал критики и подозрений со стороны Запада. Так, в НАТО заявили, что реальная численность войск была больше заявленной. В альянсе также отмечали, что во время предыдущих крупномасштабных маневров в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела испытания, которые позже использовались во время присоединения Крыма. В НАТО выражали опасения, что новые маневры могут перерасти в агрессию против стран Балтии.