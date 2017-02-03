В НАТО рассказали о письме от лже-Порошенко

В НАТО опровергли якобы имевший место телефонный разговор генсека альянса Йенса Столтенберга с российским пранкерами, говорившими от имени президента Украины Петра Порошенко. Ранее в российских СМИ появилась аудиозапись и расшифровка диалога, в ходе которого глава НАТО объяснил "украинскому лидеру" причины, по которым вступление Украины в альянс в ближайшее время невозможно.

"НАТО получила электронное письмо якобы от президента Порошенко, которое было немедленно идентифицировано как поддельное. Поэтому никакого телефонного разговора не было, и опубликованная аудиозапись является подделкой. Я призываю российские СМИ проверять факты", — заявила представитель альянса Оана Лунгеску (цитата по ТАСС).

Ранее интернет-издание Life сообщило, что российским пранкерам Лексусу и Вовану удалось разыграть Столтенберга. Интернет-издание уточнило, что разговор между главой Североатлантического альянса и шутниками продолжался около 40 минут. При этом журналисты уже опубликовали эксклюзивную аудиозапись и расшифровку диалога.

Читать еще

В ходе разговора глава НАТО назвал недоразумением информацию о том, что Украина может стать членом альянса в ближайшие два года. "Украина много раз говорила, что сейчас основное внимание она уделяет реформам. И Украина сначала должна убедиться, что подходит по всем стандартам для своего членства в НАТО, достичь определенного уровня, выполнить все реформы для того, чтобы подать заявку на вступление в НАТО. До сих пор этого не было сделано", — подчеркнул Столтенберг.

В разговоре с "президентом Украины" генсек альянса также напомнил, что в 2008 году было принято решение, что Украина станет в будущем членом НАТО. "Но Украина и НАТО имеют общее понимание, что Украине надо пройти целый ряд реформ. Надо реализовать эти реформы, особенно когда мы говорим о секторе безопасности, о коррупции, об улучшении судебной системы. И только тогда Украина сможет подать заявку, чтобы стать членом НАТО", — добавил Столтенберг.

Кроме того, все 28 членов Североатлантического альянса должны согласиться на вступление Украины в НАТО, что, по мнению главы организации, достаточно проблематично. "Я не вижу, что это возможно в ближайшем будущем", — признал он.

Пранкеры в разговоре со Столтенбергом также сделали генсеку НАТО предложение об укреплении сотрудничества на территории СНГ. В частности, Лексус и Вован от имени Порошенко сообщили Столтенбергу о том, что Киев якобы предложил Киргизии рассмотреть вариант предоставления силам НАТО военной базы в Манасе, где несколько лет назад находились войска США.

В ответ на это Столтенберг поинтересовался, рассмотрела бы Киргизия возможность присутствия западных военных сил в будущем на своей территории. "Мы поговорим с ними об этом, и, я думаю, есть большая вероятность, что они будут не против", — заверили генсека НАТО пранкеры, которые от имени украинского президента также выразили беспокойство тем, что Россия может вмешаться в сотрудничество.

"Меня тоже беспокоят реакция России, возможное давление со стороны России, возможное вмешательство в дела вашей страны. Конечно, наш диалог и все другие контакты будут держаться в секрете", — пообещал Столтенберг.

Накануне президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о намерении провести референдум о вступлении Украины в НАТО. В интервью немецкой Berliner Morgenpost он заявил, что сделает все возможное для вступления Украины в альянс, если население страны проголосует за присоединение к НАТО в ходе планируемого референдума.

В ноябре 2016 года за вступление Украины в НАТО выступали всего 43% украинцев, показал опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" при финансировании правительства Канады. В июне 2016 года этот показатель составлял 39%. Больше всего сторонников вступления Украины в Североатлантический альянс оказалось на западе (68%) и в центре (47%) страны. Вместе с тем 29% украинцев выступают против вступления в НАТО.

В сентябре 2015 года Порошенко сообщил, что поддержка украинцами вступления страны в НАТО растет и уже превышает 60%. Президент тогда пообещал, что референдум о вступлении государства в Организацию североатлантического договора будет проведен, как только Украина создаст все условия для реформирования страны по стандартам НАТО.

В июне 2015 года в интервью итальянской газете Corriere della Sera Порошенко заявил, что референдум о вступлении Украины в НАТО можно будет провести через шесть-семь лет. "Это будет длительный процесс: это займет по меньшей мере шесть-семь лет. Когда мы будем готовы, то проведем референдум и спросим народ, желает ли он членства в альянсе", — заверил украинский лидер.

В декабре 2014 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условия, которые следует выполнить Украине для вступления в Североатлантический альянс. В их числе проведение реформ, борьба с коррупцией, создание дееспособного госаппарата. Кроме того, Украине необходимо решить свои территориальные проблемы, что является обязательным условием для членства в НАТО. До вступления Украины в НАТО альянс отказался предоставлять ей какие-либо гарантии безопасности.

Тогда же, в декабре 2014-го, Порошенко подписал предложенный им закон об отказе Украины от внеблокового статуса и возобновлении курса на вступление в НАТО. До подписания документа президент заявлял, что внеблоковый статус не смог гарантировать государству безопасность и от него нужно отказаться.