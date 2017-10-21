В НАТО опровергли обвинения в неспособности противостоять России

В НАТО отвергли обвинения СМИ в неспособности отразить гипотетический удар с востока. Об этом в субботу, 21 октября, ТАСС заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

”Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда-либо за последние десятилетия”, — подчеркнула она. Лунгеску отметила, что альянс усиливает коллективную оборону начиная со времен холодной войны.

”Кроме того, НАТО утроила численность своих Сил быстрого развертывания, основу которых составляет пятитысячный контингент сверхбыстрого реагирования. Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда-либо за последние десятилетия”, — добавила представитель организации.

Ранее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на секретный доклад альянса для внутреннего пользования сообщило, что в НАТО не готовы дать отпор России в случае ее нападения на позиции на восточном фланге.

В качестве причины называются логистические возможности альянса, которые не позволят своевременно отреагировать на потенциальную угрозу и совершить оперативную переброску войск. Отмечается, что необходимость в логистической системе отпала с окончанием холодной войны.