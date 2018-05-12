12.05.2018, 09:30

В НАТО оценили ”быстрое возрождение” российской армии

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РБК
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Vostok-2014 õppusel osalevad sõdurid
Vostok-2014 õppusel osalevad sõduridFoto: Vitali Ankov, RIA Novosti

Российская армия переживает период восстановления после упадка, считают эксперты исследовательской структуры НАТО. Трансформация войск направлена как на усиление военных возможностей, так и на репозиционирование России в мире.

С 2009 года российская армия переживает период ”быстрого возрождения” после кризиса, в котором вооруженные силы оказались после окончания Холодной войны. Об этом говорится в докладе, подготовленном в Оборонном колледже НАТО.

В докладе анализируется текущее состояние российской армии, ее стратегия и основные этапы развития. Согласно оценкам, приведенным в докладе, российская армия готовится к проведению новых форм военных действий, включая гибридную войну. В то же время, отмечают эксперты, Москва уделяет большое внимание и развитию и улучшению подготовки традиционных военных средств. В частности, об этом свидетельствуют проводимые военные учения (”Восток”, ”Север”, ”Запад”, ”Центр”).

В 2009 году Россия, после конфликта в Южной Осетии, ”показавшего слабость” ее вооруженных сил, приступила к трансформации армии. Она сравнима по масштабам с теми преобразованиями, которые проводились в Советской армии в 1960-е — 1970-е годы. ”Эта трансформация успешна и хорошо заметна, однако пока еще не завершена”, — отмечается в докладе. Изменения в армии затронули как систему управления войсками, так и их структуру — в их составе появились смешанные и хорошо подготовленные бригады, построенные по современным стандартам.

”Все это доказывает, что с 2009 года российские вооруженные силы быстро возрождаются после двух десятилетий забытия и упадка, последовавших за окончанием Холодной войны. Масштаб этого возрождения особо заметен в последние десять лет”, — отмечают авторы доклада.

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В начале мая Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) отметил, что в 2017 году военные расходы России снизились впервые за 19 лет, составив $66,3 млрд. ”Модернизация армии остается приоритетом для России, однако военный бюджет был ограничен из-за экономических проблем, которые страна испытывает с 2014 года”, — отмечалось в докладе. Снижение военных расходов в России произошло на фоне роста трат на армию в США и Китае.

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