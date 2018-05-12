В НАТО оценили ”быстрое возрождение” российской армии

Российская армия переживает период восстановления после упадка, считают эксперты исследовательской структуры НАТО. Трансформация войск направлена как на усиление военных возможностей, так и на репозиционирование России в мире.
С 2009 года российская армия переживает период ”быстрого возрождения” после кризиса, в котором вооруженные силы оказались после окончания Холодной войны. Об этом говорится в докладе, подготовленном в Оборонном колледже НАТО.
В докладе анализируется текущее состояние российской армии, ее стратегия и основные этапы развития. Согласно оценкам, приведенным в докладе, российская армия готовится к проведению новых форм военных действий, включая гибридную войну. В то же время, отмечают эксперты, Москва уделяет большое внимание и развитию и улучшению подготовки традиционных военных средств. В частности, об этом свидетельствуют проводимые военные учения (”Восток”, ”Север”, ”Запад”, ”Центр”).