В НАТО оценили ”быстрое возрождение” российской армии

В 2009 году Россия, после конфликта в Южной Осетии, ”показавшего слабость” ее вооруженных сил, приступила к трансформации армии. Она сравнима по масштабам с теми преобразованиями, которые проводились в Советской армии в 1960-е — 1970-е годы. ”Эта трансформация успешна и хорошо заметна, однако пока еще не завершена”, — отмечается в докладе. Изменения в армии затронули как систему управления войсками, так и их структуру — в их составе появились смешанные и хорошо подготовленные бригады, построенные по современным стандартам.

”Все это доказывает, что с 2009 года российские вооруженные силы быстро возрождаются после двух десятилетий забытия и упадка, последовавших за окончанием Холодной войны. Масштаб этого возрождения особо заметен в последние десять лет”, — отмечают авторы доклада.

В начале мая Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) отметил, что в 2017 году военные расходы России снизились впервые за 19 лет, составив $66,3 млрд. ”Модернизация армии остается приоритетом для России, однако военный бюджет был ограничен из-за экономических проблем, которые страна испытывает с 2014 года”, — отмечалось в докладе. Снижение военных расходов в России произошло на фоне роста трат на армию в США и Китае.