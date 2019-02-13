В НАТО не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе

НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты в связи с решением США и России о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила заместитель генерального секретаря альянса Роуз Геттемюлер в среду, 13 февраля, перед открытием двухдневного саммита НАТО в Брюсселе. "Нам придется дискутировать о том, как НАТО будет реагировать на новые российские ракеты. Однако мы не собираемся размещать новые ядерные боевые системы наземного базирования в Европе", — сказала американский дипломат в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По словам Геттемюллер, двери для дипломатического решения, способного спасти ДРСМД, остаются открытыми. Вашингтон по-прежнему готов отозвать приостановку участия США в договоре, если Россия вернется к его соблюдению, уничтожив ракеты 9М729.

В свою очередь немецкий генерал Харальд Куят (Harald Kujat), в прошлом возглавлявший Военный комитет НАТО, резко раскритиковал решение США по ДРСМД. "Ракеты средней и меньшей дальности, о которых речь идет в договоре, угрожают только Европе, а не США", — сказал Куят. По его словам, все, что наступит позже, означает меньшую безопасность для Европы, чем во время действия этого договора. Фактически выход из него является отказом от обеспечения безопасности европейских союзников со стороны США, полагает немецкий генерал.

Взаимные обвинения о нарушении ДРСМД