В НАТО насчитали 32 российских мифа о себе, распространяемых в СМИ

Официальный представитель Североатлантического альянса сообщила о резком увеличении объема российской пропаганды и дезинформации с момента аннексии Крыма и назвала основных распространителей фейков.

НАТО обвинил Россию в усилении дезинформационной кампании после аннексии украинского полуострова Крым в марте 2014 года. По данным Североатлантического альянса, российские медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT) неоднократно публиковали фальшивые материалы.

"НАТО имеет дело с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма", — заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску агентству Reuters в субботу, 11 февраля.

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По ее словам, специальный сайт, основанный альянсом в 2014 году, "зарегистрировал 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах Sputnik, RT и ряда других СМИ, находящихся во владении или под контролем российского правительства".

В качестве самого свежего примера Лунгеску привела публикацию российским сайтом life.ru смонтированной аудиозаписи голоса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и российского пародиста, изображавшего президента Украины Петра Порошенко, якобы общавшегося с ним по телефону.

"Этого звонка никогда не было, и это был вопиющий случай дезинформации", — подчеркнула представитель Североатлантического альянса.

Она привела и другой пример дезинформации: в июле 2016 года Sputnik, RT и другие российские сайты опубликовали репортажи о пожаре на базе НАТО в Измире, назвав его саботажем после попытки госпереворота в Турции.

"Мы связались со Sputnik, RT и другими, чтобы внести правки в эту информацию, поскольку пожар возник в лесу, на определенном расстоянии от базы, и не имел к ней никакого отношения", — говорит Лунгеску.

НАТО пытается бороться с российской пропагандой при помощи бюллетеней, интервью, опровержений и видеоматериалов.

Российские государственные СМИ отрицают свою принадлежность к пропагандистской машине Кремля и заявляют, что представляют миру альтернативную точку зрения, игнорируемую западными СМИ.