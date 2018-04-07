В нападении в Мюнстере не нашли исламистского следа, водитель был болен психически

В Мюнстере грузовик-фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном Kiepenkerl на центральной улице старой части города. Место происшествия оцеплено, ведется крупномасштабная операция, сообщает DW.

Глава МВД Северного Рейна — Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul) скорректировал официальные данные о погибших. По его словам, в результате инцидента погибли три человека — покончивший с собой преступник и две его жертвы. Предполагаемый преступник являлся гражданином Германии, указал далее министр. Кроме того, в настоящее время ничто не указывает на исламистскую подоплеку преступления, добавил он.

Издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники сообщило, что предполагаемым нападавшим был проживавший в Мюнстере 48-летний немец Йенс Р., который в прошлом уже имел психические проблемы. Полиция обыскивает его квартиру, указало далее издание.

По данным газеты Rheinische Post, еще до трагедии было известно о суицидальных наклонностях человека, который, как предполагается, совершил нападение.