В нападении в Мюнстере не нашли исламистского следа, водитель был болен психически

В Мюнстере грузовик-фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном Kiepenkerl на центральной улице старой части города. Место происшествия оцеплено, ведется крупномасштабная операция, сообщает DW.
Глава МВД Северного Рейна — Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul) скорректировал официальные данные о погибших. По его словам, в результате инцидента погибли три человека — покончивший с собой преступник и две его жертвы. Предполагаемый преступник являлся гражданином Германии, указал далее министр. Кроме того, в настоящее время ничто не указывает на исламистскую подоплеку преступления, добавил он.
Издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники сообщило, что предполагаемым нападавшим был проживавший в Мюнстере 48-летний немец Йенс Р., который в прошлом уже имел психические проблемы. Полиция обыскивает его квартиру, указало далее издание.
По данным газеты Rheinische Post, еще до трагедии было известно о суицидальных наклонностях человека, который, как предполагается, совершил нападение.
По информации газеты Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, инцидент не был терактом. Предполагаемый преступник — психически больной 49-летний немец, в его квартире ведется обыск, сообщили далее СМИ. Агентство dpa со ссылкой на неназванный источник также сообщило, что предполагаемым преступником был психически больной человек.
В связи с запланированной на тот же день демонстрацией курдов в центре Мюнстера в момент происшествия находилось большое число полицейских, сообщил представитель местной полиции. Демонстрация была намечена на 16.30, примерно в это же время произошел инцидент перед рестораном. Пока нет информации о том, имеется ли какая-либо связь между нападением и курдской демонстрацией, добавил представитель полиции.
Полиция считает, что опасность миновала. Поиски дальнейших подозреваемых не ведутся.
Канцлер ФРГАнгела Меркель "глубочайшим образом потрясена" событиями в Мюнстере. "Сейчас будет сделано все, что можно представить, чтобы расследовать преступление и поддержать пострадавших и родственников жертв. Благодарю всех участников операции", — заявила она.