В канун 79-летия поэта и музыканта руководитель творческого объединения "Планета Высоцкого" Ольга Ногинова обнаружила в Национальном архиве "лицевой счет" от 1965 года, по которому поэту и отцу двух детей начислили 500 рублей за четыре песни к кинофильму "Последний жулик".

Сатирическая комедия Вадима Масса и Яна Эбнера была снята на Рижской киностудии в 1965 году. Сюжет рассказывал о "близком будущем" СССР, когда с преступностью будет покончено, и последняя тюрьма закроется. На свободу выходит бывший шулер Петя Дачников, который намеревается вернуться к испытанным способам нетрудового обогащения. Обнаружив отмену денег и отсутствие банков в городе, он обращает внимание на девушку Катю и влюбляется в нее…

Песни к этой картине написал Высоцкий, за что получил по договору 500 рублей гонорара. В качестве причин льгот по сборам налогов, у Владимира Семеновича указано "двое детей", в качестве профессии — "поэт".