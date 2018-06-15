В Мюнхене неизвестный смертельно ранил ножом женщину и скрылся, его ищут

Двое человек пострадали, еще один погиб в результате нападения неизвестного мужчины в Мюнхене, сообщает Bild. По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 15 июня, во второй половине дня, в районе Нойхаузен.

Нападавший — 19-летний молодой человек, его имя не называется. Сообщается, что он ранил ножом трех человек. Один из раненых — 25-летняя девушка по имени София С. — позднее скончалась. Другими пострадавшими являются мать и брат убитой.

По даным СМИ, сам нападавший также получил ранения. По информации издания, он скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.

В сообщении говорится, что полиция считает происшествие бытовым конфликтом, а не терактом.