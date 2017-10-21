В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина с ножом ранил нескольких человек на мюнхенской площади Розенхаймерплац недалеко от исторического центра, сообщила полиция баварской столицы. Газета Bild сообщает, что была целая череда нападений. У всех пострадавших ранения, которые не угрожают жизни.

Преступнику удалось бежать с места нападения, идут его поиски. Полиция в Twitter призвала жителей центра города оставаться дома.

Bild утверждает, что нападавший или нападавшие атаковали жителей города в пяти различных местах в центре Мюнхена в районе Хайдхаузен.

О террористической подоплеке пока данных нет: мотивы нападавшего неизвестны.

DW сообщает, что в результате нападения или нападений пострадали четыре человека.

Нападения с ножами — один из шаблонов терактов, которые получили распространение в последнее время. Они не требуют сложной организации и поиска оружия нападения. Также террористы используют автомобили, стремясь задавить как можно больше людей.