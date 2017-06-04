В МВД РФ рассказали подробности массового убийства в Тверской области

Убийство восьми человек в поселке Редкино Тверской области совершил житель Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону, передает gazeta.ru.

”В ночное время 45-летний житель Москвы распивал спиртное в компании малознакомых людей в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел словесный конфликт, после чего подозреваемый уехал к себе домой, однако через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов, в результате чего погибли 8 человек. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции по горячим следам”, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что нападавший ранее не судим, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в поселке мужчина застрелил восемь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.