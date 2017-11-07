В МВД РФ рассказали о предотвращенном теракте возле станции московского метро

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал газете ”Известия” о предотвращенном весной 2017 года теракте у одной из станций московского метрополитена.

”Весной этого года в Химках нашими сотрудниками был задержан уроженец Киргизии, который занимался вербовкой в "Исламское государство" и параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля "КамАЗ" возле одной из станций метрополитена на севере Москвы”, — сообщил он.

Задержанный находится под стражей, идет следствие, указал Колокольцев.

При этом глава МВД подчеркнул, что российская полиция изучает зарубежный опыт противодействия новому виду терроризма, при котором для нападения на людей используется автомобиль или нож.

”Мы прилагаем все возможные усилия, применяем все средства, которые имеются в нашем арсенале для предотвращения подобных нападений. Действительно, такие методы уже получили распространение в странах Европы, Израиле. Мы извлекаем уроки из произошедшего”, — отметил Колокольцев.

3 апреля в вагоне метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями ”Технологический институт” и ”Сенная площадь” произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек и предполагаемый террорист-смертник. По данным следствия, он пронес в метро два взрывных устройства в огнетушителях. Одно из них обнаружили на ”Площади Восстания”, а другое он привел в действие.