25.10.2018, 17:10

В МВД РФ предложили оснастить все оружие датчиками слежения

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Gazeta.ru
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Relvaomanikud
RelvFoto: Vallo Kruuser

В МВД России выступили с инициативой оснастить все огнестрельное оружие в стране специальными датчиками слежения,сообщает РИА ”Новости”.

Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС министерства Андрей Цуканов.

По его словам, мера позволит эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в колледже Керчи. Он отметил, что схожий принцип применяется в автомобилях, которые передают сигнал SOS при срабатывании датчиков удара, а также при проведении непрерывного надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, которые находятся под домашним арестом.

Ранее Елена Мизулина предложила штрафовать за насилие в компьютерных играх и соцсетях.

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