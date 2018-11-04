04.11.2018, 18:40

В МВД Австрии предупредили об угрозе прорыва 20 000 вооруженных мигрантов в ЕС

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ИТАР-ТАСС
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Bosnia
BosniaFoto: Julia Druelle/SIPA

Более 20 тыс. вооруженных холодным оружием мигрантов из Ближнего Востока и Африки угрожают прорваться в Евросоюз через боснийско-хорватскую границу в ближайшее время. Об этом сообщило в воскресенье австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии.

По данным австрийских правоохранительных органов, в настоящее время есть угроза попытки прорыва по меньшей мере 20 тыс. мигрантов на боснийско-хорватской границе в направлении Центральной Европы. При этом большинство из них — это вовсе не сирийские беженцы, а пакистанцы, иранцы, алжирцы и марокканцы, почти каждый из которых вооружен ножами, отмечают в МВД.

"Хорваты сейчас прикладывают все усилия для самостоятельного противостояния этой ситуации. Они разместили специальные подразделения на границе, — подчеркивают специалисты департамента миграции МВД Австрии. — Сейчас едут другие мигранты, это не семьи, женщин там почти нет, 95% мигрантов, готовящих прорыв, это молодые мужчины, почти все вооруженные ножами. Одного полицейского уже пытались зарезать".

Как предупреждают австрийские силовики, все эти мигранты нацелены приехать в Германию или скандинавские страны, где местными властями созданы лучшие условия для их пребывания.

Обстановка на боснийско-хорватской границе

Обстановка на боснийско-хорватской границе обострилась в конце октября, когда группа мигрантов численностью до 250 человек сначала заблокировала контрольно-пропускной пункт "Малевац", а затем прорвала один из полицейских кордонов и вышла к мосту, ведущему в Хорватию. Хорватская полиция использовала спецсредства и специальные заграждения, чтобы предотвратить прорыв на свою территорию. В столкновениях пострадали 11 человек — шесть мигрантов и пять полицейских. Впоследствии мигранты были перемещены в миграционный лагерь.

По данным властей Боснии и Герцеговины, на территорию страны проникли около 10 тыс. мигрантов, при переходе границы беженцы уничтожают документы, поэтому идентифицировать их сложно. Большинство из них стремятся попасть в ЕС, поэтому скапливаются на границе с Хорватией — наплыв переселенцев уже вызвал протесты местного населения. По оценкам специалистов, к концу года поток беженцев в стране может превысить 50 тыс. человек.

В Европе выступают против пакта ООН о миграции

Ранее власти ряда европейских стран отказались подписывать Всемирный пакт ООН о миграции, который может привести к новому потоку беженцев в Евросоюз. Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, от присоединения к которому с самого начала отказались США, планируется подписать на межправительственной конференции в декабре этого года в Марракеше (Марокко).

От подписания документа отказались Венгрия и Австрия, МВД Польши выступило с предложением неприсоединения Варшавы к этому соглашению, против подписания выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович также заявила, что не намерена подписывать Марракешское соглашение.

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