В Мурманске затонул плавучий док, где на ремонте находился крейсер "Адмирал Кузнецов"

Пострадали четыре человека. Сотрудники завода упали в воду, сообщает ”Мурманский вестник”. Пострадавших госпитализировали в больницу с переохлаждением, уточняет ТАСС. Один из пострадавших также получил травму брюшной полости. Трое человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Двоих пострадавших поместили в реанимацию, еще двоих врачи отпустили домой. Один человек пропал без вести, сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. С плавучего дока эвакуировали около 70 человек, передает Медуза.

Причиной аварии стало внезапное отключение электричества. После скачка напряжения в электросети отключились насосы, цистерны неожиданно заполнились и док погрузился в воду, сообщили в Центре судоремонта ”Звездочка”. 29 октября в Мурманске наблюдались перебои с электроснабжением из-за обрывов проводов, на которые налипли снег и наледь.