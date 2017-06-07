07.06.2017, 22:00

В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин

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bbcrussian.com
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Mandala laialipühkimise rituaal-19
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Полиция Мозамбика предупредила лысых мужчин, что они могут стать жертвами ритуальных нападений. Ранее в центральной части страны были найдены тела трех лысых мужчин.


Двое подозреваемых были арестованы по делу об убийствах в провинции Замбезия. Как сообщает агентство Франс пресс, под арестом оказались двое мужчин в возрасте около 20 лет.

По словам главы полиции Замбезии Альфонсо Диаса, согласно народным повериям, голова лысого мужчины содержит золото.


"Их [убийц] мотивы продиктованы суевериями и культурой — местные думают, что лысые мужчины богаты" — пояснил Диас.


Представитель региональных служб безопасности Мигель Каэтано сообщил агентству Франс пресс, что у одного из убитых мужчин была отрезана голова и вынуты внутренние органы.


Каэтано пояснил, что органы должны были использоваться в ритуалах по привлечению богатства для клиентов из Танзании и Малави.


Также в этом регионе наблюдались убийства альбиносов. По данным полиции, их органы тоже используются в колдовских ритуалах.


По данным ООН, с 2014 года в Мозамбике было совершено более 100 нападений на альбиносов.

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