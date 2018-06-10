10.06.2018, 22:00

В Москве завершился согласованный митинг оппозиции

 (9)
Gazeta.ru
EST 1
Moskva
MoskvaFoto: Maxim Grigoryev, TASS

На проспекте Академика Сахарова в столице завершился митинг оппозиции, передает РИА ”Новости”.

Перед участниками шествия выступили представители оппозиционных партий ”Яблоко”, ”Гражданская инициатива”, ПАРНАС и других общественно-политических движений.

Лидер ”Левого фронта” Сергей Удальцов после завершения митинга заявил, что представителям оппозиции следует держаться вместе, так как по одиночке они ”пропадут”.

В управлении МВД по региону отметили, что охраной правопорядка во время акции занимались сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее полиция сообщала, что в протестном митинге приняли участие около 1,7 тыс. человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ЭКСКЛЮЗИВ DELFI: На борт к Джонни Деппу! Жители Нарвы смогут прокатиться на суперъяхте знаменитостей

10.06.2018
С 18 по 21 июля в Нарве пройдет фестиваль Baltic Sun. Помимо хорошей музыки (например, на фестивале выступит Александр Рыбак) и вкусной еды, организаторы приготовили для гостей много сюрпризов. Один из них — морская прогулка по реке Нарве. Обслуживать гостей будет не какая-нибудь дешевая лодочка, а суперъяхта “Мохито”, на борт которой ступал сам Джонни Депп.
Подробнее

Пенсионерка отдала 6000 евро за зубные протезы, но осталась без денег и без зубов

10.06.2018
Изготовление зубных протезов — дело сложное. Они подбираются индивидуально с учетом анатомических особенностей каждого пациента. Но и стоит эта поистине ювелирная работа довольно дорого, тем более для пенсионера. И если результат работы не оправдывает ожиданий, деньги оказываются выброшены на ветер. Куда жаловаться, если вы недовольны стоматологической помощью, и можно ли добиться возмещения зря потраченных на лечение денег — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жестокое убийство лебедят в Пальяссааре и арест российского парома в Эстонии

10.06.2018
В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи. И новость международного характера: власти Эстонии арестовали паром ”Петербург”, принадлежащий российской компании ”Блэксия Ферри и Инвестиции”. Подробнее об этом и других новостях читайте в нашей подборке новостей.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Евросоюз: больше социализма и меньше определенности

10.06.2018
Новый проект бюджета Евросоюза на 2001-2007 годы содержит в себе давно ожидавшиеся изменения и совершенно неожиданные решения, которые вызывают закономерные вопросы у стран Восточной Европы. Главный из них — зачем нужна бюджетная дисциплина, если расточительность помогает получить больше европейских денег?
Подробнее

ВИДЕО: Ремонт на Гонсиори: вдоль дороги тракторы с грузовиками стоят, и тишина...

10.06.2018
1 июня на столичной улице Гонсиори начался второй этап реконструкции. В выходной день вся техника встала, транспорт не ездит. Похоже, такой тишины местные края не помнят уже с давних времен.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €




ФОТО DELFI: Средневековый замок в Латвии хотят превратить в футуристическое здание

10.06.2018
Руины средневекового замка в городе Валмиера в Латвии хотят восстановить необычным образом, добавив к каменным развалинам футуристические конструкции из стекла и металла. В здании-франкенштейне будет располагаться исторический музей.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ